سيلفي لذيذ.. شاهد: فتحى عبد الوهاب بصحبة عمرو وهبة

وعلق فتحى عبد الوهاب على الصورة قائلا " سيلفي لذيييذ ".
من ناحية أخرى، يشارك الفنان فتحى عبد الوهاب في السباق الرمضانى المقبل من خلال مسلسل "القاهرة كابول" مع النجمين طارق لطفى وخالد الصاوى، للمخرج حسام على وتأليف عبد الرحيم كمال، ويشارك في بطولته كل من سامح السيد وحنان مطاوع ونبيل الحلفاوى.
ويتناول المسلسل ثلاث قصص مثيرة، حول المؤامرات التي تحاك ضد المنطقة العربية، خاصة مصر، في الفترة الأخيرة، مسلطا الضوء على الأعمال الإرهابية التي تقع في هذه المنطقة، حيث الإرهابي (طارق لطفي) الذي يتعاون مع عدد من المنظمات الإرهابية، ويتصدى له ضابط الشرطة (فتحي عبد الوهاب)، وينقل الصورة المذيع (خالد الصاوي).
ويشارك عمرو وهبه فى مسلسل "في بيتنا روبوت" بطولة كل من شيماء سيف وليلي زاهر وهشام جمال ودلال عبد العزيز، وهو من تأليف أحمد محيي وأحمد المحمدي ومن إخراج وليد الحلفاوي، وهو مسلسل اجتماعي درامي كوميدي.
يُعرض المسلسل على شاشة CBC، من السبت إلى الأربعاء، في تمام الساعة الثامنة مساء على قناة "سي بي سي"، كما يُعرض على قناة "سي بي سي دراما" في تمام الساعة العاشرة مساءً.
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