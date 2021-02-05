تعرف على موعد مسرحية "بودي جارد" للزعيم عادل إمام

القاهرة - محمد ابراهيم - تَعرض منصة "شاهد VIP" للفيديو حسب الطلب - المنضوية تحت مظلة "مجموعة MBC"- في 26 فبراير القادم مسرحية "بودي جارد"، آخر مسرحيات الزعيم عادل إمام، وذلك تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، و"مجموعة MBC".

جاء الإعلان عن العرض الحصري عالمياً عبر "شاهد VIP"، بعد حصول الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية على حقوق عرض حصرية للمسرحية التي كتبها يوسف معاطي وأخرجها رامي إمام، ومدتها 180 دقيقة.

وشارك في بطولتها إلى جانب عادل إمام كل من النجم الراحل عزت أبو عوف، وسعيد عبد الغني، ورغدة.