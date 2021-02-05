سهام صالح تخضع لجلسة تصوير بالأحمر بعد فوز الأهلي على الدحيل

نشرت الإعلامية سهام صالح، جلسة تصوير جديدة، بعد فوز الأهلي على الدحيل القطري، بهدف مقابل لا شئ، في المُباراة التي أقيمت مساء اليوم ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية، وحقق خلالها الأهلي فوزًا مهمًّا، ليصعد رسميًا لدور نصف النهائي.
وارتدت سهام خلال جلسة التصوير التي أقامتها بين الجبال في الصحراء، فستانا باللون الأحمر وتحمل نسر كبير الحجم، الذي يرمز للمارد الأحمر، وكتبت على الصور: "حلق يا نسر يا عالي فوق".
سهام صالح، مقدمة برنامج «البيت الكبير» على قناة النادي الأهلي والتي تقدمه يوميًا مع الإعلامي هاني رمزي.
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