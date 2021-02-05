الذكرى الشتوية لـ كارمن سليمان تحصد 700 ألف مشاهدة

حققت أغنية "الذكرى الشتوية" لـ كارمن سليمان، 700 ألف مشاهدة بعد طرحها عبر القناه الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، في 28 يناير الماضي.

وتقول كلمات الأغنية: "ف ميعاد الجرح السنوي و الذكرى الشتوية .. بخرج من تأثير قصتنا وعلاقتنا الوهمية .. وخناقاتنا الكتير وتليفونات بليل ووداعنا الأخير والصدمة القوية".

فـ ميعاد الجرح السنوي و الذكرى الشتوية .. بخرج من تأثير قصتنا وعلاقتنا الوهمية .. وخناقاتنا الكتير وتليفونات بليل ووداعنا الأخير والصدمة القوية".

"الذكرى الشتوية" كلمات باسم عادل، وألحان تامر علي، وتوزيع ومكس وماستر يحيى يوسف، تسجيل صوت ماهر صلاح.