حققت أغنية "الذكرى الشتوية" لـ كارمن سليمان، 700 ألف مشاهدة بعد طرحها عبر القناه الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، في 28 يناير الماضي.
وتقول كلمات الأغنية: "ف ميعاد الجرح السنوي و الذكرى الشتوية .. بخرج من تأثير قصتنا وعلاقتنا الوهمية .. وخناقاتنا الكتير وتليفونات بليل ووداعنا الأخير والصدمة القوية".
فـ ميعاد الجرح السنوي و الذكرى الشتوية .. بخرج من تأثير قصتنا وعلاقتنا الوهمية .. وخناقاتنا الكتير وتليفونات بليل ووداعنا الأخير والصدمة القوية".
"الذكرى الشتوية" كلمات باسم عادل، وألحان تامر علي، وتوزيع ومكس وماستر يحيى يوسف، تسجيل صوت ماهر صلاح.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الذكرى الشتوية لـ كارمن سليمان تحصد 700 ألف مشاهدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.