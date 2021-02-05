فن ومشاهير

بكلمات مؤثرة.. سوسن بدر تنعي عزت العلايلي

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القاهرة - محمد ابراهيم - نعت الفنانة سوسن بدر الفنان عزت العلايلي، الذي وافته المنية اليوم، حيث نشرت صورة له عبر صفحتها الرسمية بموقع تداول الصور والفيديوهات "انستحرام" .

وعلقت سوسون على الصورة قائلة :" وفاة الفنان القدير عزت العلايلي.. يارب هون الأيام الصعبة دي ..البقاء لله" .

توفى الآن الفنان عزت العلايلي ، نشر نجله محمود العلايلي منشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك منشور يقول فيه ذلك.

حيث كتب :" توفى صباح اليوم والدي الفنان محمود العلايلي، تقام صلاة الجنازة بعد صلاة العصر بجامع المروة بجوار مستشفى دريم لاند.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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