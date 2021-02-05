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"سيظل باقي بأعماله المؤثرة".. ندى بسيوني تنعي عزت العلايلي

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القاهرة - محمد ابراهيم - نعت الفنانة ندى بسيوني الفنان عزت العلايلي، الذي وافته المنية اليوم، حيث نشرت صورة له عبر صفحتها الرسمية بموقع تداول الصور والفيديوهات "انستحرام" .

وعلقت بسيوني على الصورة قائلة :" رحم الله الفنان العظيم الخلوق سيظل باقي بأعماله الخالدة وسيرته الطيبة".

توفى الآن الفنان عزت العلايلي ، نشر نجله محمود العلايلي منشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك منشور يقول فيه ذلك.

حيث كتب :" توفى صباح اليوم والدي الفنان محمود العلايلي، تقام صلاة الجنازة بعد صلاة العصر بجامع المروة بجوار مستشفى دريم لاند.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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