أعلن محمود العلايلي نجل الفنان القدير عزت العلايلي، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تفاصيل جنازة والده الذي وافته المنية صباح اليوم. وكتب محمود عزت العلايلي، عبر فيسبوك: «توفى صباح اليوم والدى الفنان عزت العلايلي ، تقام صلاة الجنازة بعد صلاة العصر بجامع المروة بجوار مستشفى دريم لاند». وغيب الموت الفنان عزت العلايلي عن عمر يناهز 86 عامًا، وذلك صباح اليوم الجمعة 5 فبراير، ليفجع الوسط الفني بخبر وفاته.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وفاة عزت العلايلي.. تفاصيل الجنازة وتشييع الجثمان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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