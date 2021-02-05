نوال الزغبي تعترف بحبها في عقلي وقف

طرحت شركة روتانا أحدث أغنيات المطربة اللبنانية نوال الزغبي "عقلي وقف" عبر YouTube. أغنية "عقلي وقف"، كلمات أحمد حسن راؤول، ألحان أحمد زعيم، توزيع وسام عبد المنعم وإخراج فادي حداد. وتظهر نوال الزغبي في الفيديو كليب بإطلالات ذهبية متنوعة واستعراضات راقصة، لتقدم اعترافا لحبيبها بحبها الكبير له، وكيف غير من حياتها.

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