بهذه الطريقة.. أحمد فتحي ينعي عزت العلايلي

القاهرة - محمد ابراهيم - نعى الفنان أحمد فتحي الفنان عزت العلايلي، الذي وافته المنية اليوم، حيث نشر صورة له عبر صفحته الرسمية بموقع تداول الصور والفيديوهات "انستحرام" .

وعلق فتحي على الصورة قائلاً :" ورحل المواطن مصري..وداعاً الفنان الكبير..عزت العلايلي" .

توفى منذ قليل الفنان عزت العلايلي ، نشر نجله محمود العلايلي منشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك منشور يقول فيه ذلك.

حيث كتب :" توفى صباح اليوم والدي الفنان محمود العلايلي، تقام صلاة الجنازة بعد صلاة العصر بجامع المروة بجوار مستشفى دريم لاند.