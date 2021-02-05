فن ومشاهير

بهذه الطريقة.. أحمد فتحي ينعي عزت العلايلي

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القاهرة - محمد ابراهيم - نعى الفنان أحمد فتحي الفنان عزت العلايلي، الذي وافته المنية اليوم، حيث نشر صورة له عبر صفحته الرسمية بموقع تداول الصور والفيديوهات "انستحرام" .

وعلق فتحي على الصورة قائلاً :" ورحل المواطن مصري..وداعاً الفنان الكبير..عزت العلايلي" .

توفى منذ قليل الفنان عزت العلايلي ، نشر نجله محمود العلايلي منشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك منشور يقول فيه ذلك.

حيث كتب :" توفى صباح اليوم والدي الفنان محمود العلايلي، تقام صلاة الجنازة بعد صلاة العصر بجامع المروة بجوار مستشفى دريم لاند.

محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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