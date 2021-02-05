رانيا فريد شوقي تنعى الراحل عزت العلايلى

القاهرة - محمد ابراهيم - حرصت الفنانة رانيا فريد شوقي على نعى الراحل الفنان عزت العلايلي، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشرت رانيا فريد شوقي عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة لها برفقة الفنان الراحل عزت العلايلى، وعلقت قائلة"وداعا واحد من أهم نجوم السينما المصرية .. رحمة الله عليك".

توفى منذ قليل الفنان عزت العلايلي ، حيث نشر نجله محمود العلايلي منشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك منشور يقول فيه " توفى صباح اليوم والدي الفنان محمود العلايلي، تقام صلاة الجنازة بعد صلاة العصر بجامع المروة بجوار مستشفى دريم لاند.