أشرف عبد الباقى ينعى الراحل عزت العلايلى

القاهرة - محمد ابراهيم - حرص الفنان أشرف عبد الباقى على نعى الراحل الفنان عزت العلايلي، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشر أشرف عبد الباقى عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، صورة للفنان الراحل عزت العلايلى، وعلق قائلاً"البقاء لله ربنا يرحمه ويغفر له".

توفى منذ قليل الفنان عزت العلايلي ، حيث نشر نجله محمود العلايلي منشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك منشور يقول فيه " توفى صباح اليوم والدي الفنان محمود العلايلي، تقام صلاة الجنازة بعد صلاة العصر بجامع المروة بجوار مستشفى دريم لاند.