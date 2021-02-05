أيتن عامر تنعى الراحل عزت العلايلى

القاهرة - محمد ابراهيم - حرصت الفنانة أيتن عامر على نعى الراحل الفنان عزت العلايلي، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشرت أيتن عامر عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة للفنان الراحل عزت العلايلى، وعلقت قائلة"الفنان عزت العلايلى فى ذمة الله ربنا يرحمه ويغفر له".

توفى منذ قليل الفنان عزت العلايلي ، حيث نشر نجله محمود العلايلي منشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك منشور يقول فيه " توفى صباح اليوم والدي الفنان محمود العلايلي، تقام صلاة الجنازة بعد صلاة العصر بجامع المروة بجوار مستشفى دريم لاند.