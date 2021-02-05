مع السلامة يا أستاذنا.. نشوى مصطفى تودع الراحل عزت العلايلى

القاهرة - محمد ابراهيم - حرصت الفنانة نشوى مصطفى على نعى الراحل الفنان عزت العلايلي، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشرت نشوى مصطفى عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة للفنان الراحل عزت العلايلى، وعلقت قائلة"البقاء والدوام لله — الأستاذ عزت العلايلى مع السلامة يااستاذنا الف رحمة ونور عليك وعلى امواتنا جميعا"

توفى منذ قليل الفنان عزت العلايلي ، حيث نشر نجله محمود العلايلي منشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك منشور يقول فيه " توفى صباح اليوم والدي الفنان محمود العلايلي، تقام صلاة الجنازة بعد صلاة العصر بجامع المروة بجوار مستشفى دريم لاند.