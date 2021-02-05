بكلمات مؤثرة.. نادية الجندي تودع صديقها الراحل عزت العلايلى

القاهرة - محمد ابراهيم - حرصت الفنانة نادية الجندي نعى الراحل الفنان عزت العلايلي، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشرت نادية الجندي عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة لها برفقة الفنان الراحل عزت العلايلى، وعلقت قائلة"ببالغ من الحزن والأسي بنعي الصديق النجم الكبير القيمة والقامة عزت العلايلي،

ربنا يرحمه يارب خالص التعازي لأسرتة ولكل محبيه

سائلين المولى أن يتغمده برحمته الواسعة

ربنا يرحمه نسألكم الدعاء

إنا لله و إنا إليه راجعون".

توفى منذ قليل الفنان عزت العلايلي ، حيث نشر نجله محمود العلايلي منشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك منشور يقول فيه " توفى صباح اليوم والدي الفنان محمود العلايلي، تقام صلاة الجنازة بعد صلاة العصر بجامع المروة بجوار مستشفى دريم لاند.