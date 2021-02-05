السفارة الفلسطينية في مصر تنعى الفنان عزت العلايلي

القاهرة - محمد ابراهيم - الفن العربي يخسر الفنان الكبير عزت العلايلي، وتعيد سفارة دولة فلسطين في مصر نشر الرسالة الصوتية التي وجهها الفنان الكبير مؤخرا إلى الشعب الفلسطيني بمناسبة يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني في التاسع والعشرين من شهر نوفمبر المنصرم ٢٠٢٠ ، وتعرب سفارة دولة فلسطين بمصر عن خالص تعازيها للأسرة الفنية المصرية والعربية وذوي الفنان القدير ، والذي ترك بصمة فنية وطنية في أرشيف أعماله المرئية والسمعية لاسيما ومواقفة الوطنية المعلنة في كافة المحافل للتضامن مع الشعب الفلسطيني والدفاع عن حقوقه المشروعة، وكانت تلك المسوغات سببًا لتكريمه من سفارة دولة فلسطين خلال أسبوع الفيلم الفلسطيني الثالث ٢٠١٧ بالقاهرة.