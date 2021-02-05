إسماعيل مختار ينعي عزت العلايلي

القاهرة - محمد ابراهيم - ينعي الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح و جميع العاملين بالبيت الفني للمسرح ببالغ الحزن و الأسى النجم الكبير الفنان عزت العلايلي الذي وافته المنية منذ قليل.

كانت رحلة الفنان عزت العلايلي الفنية غنية بالأعمال الفنية الباقية في أذهان الجمهور المصري و العربي ،حيث قدم للمسرح مجموعة من المسرحيات الفارقة منهم "أهلا يا بكوات " و " وداعا يا بكوات " على المسرح القومي ، الإنسان الطيب ، لعبة كل يوم ، صورة قرية، و غيرها ، للسينما قدم مجموعة من أهم الافلام في تاريخ السينما المصرية منها الأرض ، الطريق إلى إيلات ، المواطن مصري، الطوق و الأسورة، بين القصرين ، على من نطلق الرصاص، ليلة عسل، التوت و النبوت و غيرها ، كما قدم الدراما مجموعة كبيرة من المسلسات منها الجماعة ، خان القناديل ، الحسن البصري ، بوابة المتولي، الإمام الطبري ، و تمضي الأيام و غيرها ، بالاضافة الى المسلسلات الإذاعية ، أسكنه الله فسيح جناته ، و ألهم أهله و محبيه الصبر و السلوان.