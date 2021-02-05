نعت إدارة مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية الفنان الكبير الراحل عزت العلايلي الذى وافته المنية صباح اليوم "الجمعة".
وذكرت إدارة المهرجان، فى بيان لها اليوم: "فقدت مصر والأمة العربية الفنان الكبير عزت العلايلي أحد أهم نجوم السينما المصرية خلال النصف الثانى من القرن العشرين والذي قدم ما يزيد على 100 فيلم" .
وأضاف:"عزت العلايلي فنان كبير وله تاريخ سينمائي حافل وأدوار مهمة جدا في أفلام كثيرة ، وقدم للفن المصري الكثير والكثير وكان فنانا مهموما بقضايا وطنه فقد فقدنا فنان كبير فهو نموذج لفنان واعي محترم وعلامة من علامات التمثيل في السينما والتليفزيون والمسرح المصري".
ومن المقرر أن تقام جنازة النجم الراحل بمسجد المروة بجوار مستشفى دريم لاند، وفقا لما أعلنه ابنه محمود العلايلى عبر حسابه على فيسبوك.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية ينعى عزت العلايلى: الأمة العربية تفقد أحد أهم نجومها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.