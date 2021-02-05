ستظل أعماله خالدة بيننا.. رئيس المركز القومي للسينما ينعي عزت العلايلي

نعي السيناريست "محمد الباسوسي" رئيس المركز القومي للسينما النجم الراحل "عزت العلايلي" والذي توفي صباح اليوم عن عمر يناهز ال ٨٦ عامآ.
و ذكر الباسوسي أن السينما المصرية اليوم فقدت واحدآ من أهم صناعها والذي أثرى السينما المصرية والعربية بأعمالآ ستظل خالده بيننا ، فلن ننسي أدواره الهامة التي قدمها طوال مشواره الفني، مقدما خالص التعازي لأسرة الراحل، متمنيآ من الله أن يلهمهم جميعهم الصبر والسلوان وان يتغمد الفقيد برحمته الواسعه ويسكنه فسيح جناته.
يذكر أن العلايلي بدأ مشواره الفني بفيلم (رسالة من امرأة مجهولة) عام 1962 والذي كان بمثابة بدايته السنيمائية.
ثم تعددت أعماله بعد ذلك ليشارك في عشرات الأعمال ما بين السينما والتلفزيون، وأحد أهم أدواره كان في فيلم (الأرض) عام 1970 من إخراج يوسف شاهين.
ومن أبرز أعماله (الطريق إلى إيلات، أهل القمة، المنصورية، التوت والنبوت)، وفي المسرح شارك في عدة مسرحيات من أهمها (أهلا يا بكوات، ثورة قرية).
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