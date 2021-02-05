قصة اعتقال عزت العلايلي في محاولة اغتيال جمال عبد الناصر

وكتب محمود عزت العلايلي، عبر فيسبوك: «توفى صباح اليوم والدى الفنان عزت العلايلي ، تقام صلاة الجنازة بعد صلاة العصر بجامع المروة بجوار مستشفى دريم لاند».

أعلن محمود العلايلي نجل الفنان القدير عزت العلايلي، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تفاصيل جنازة والده الذي وافته المنية صباح اليوم.

التحق عزت العلايلي، بالمعهد العالي للفنون المسرحية، فقد كان عشقه للفن كبير ولكن عند تخرجه لم تكن الفرص متاحة بسهولة للاندماج في المجال الفني، وحتى يقترب أكثر من حلمه عمل معدا ببرامج التليفزيون.

وجاءت إليه الفرصة ليجني ثمرة تضحيته ووفائه للوعد الذي قطعه على نفسه وهو الوقوف مع إخوته لنهاية المشوار، فإذا به يسند إليه دور في فيلم ( رسالة من امراة مجهولة ) عام 1992، ولتكن هذه الفرصة هي بداية عهده بالفن فقد تألق وظهرت موهبة فنان واع مبدع دارس لفن الإخراج والتمثيل معا.