عدد أبناء عزت العلايلي.. خروج زوجته من نفس مسجد تشييع جثمانه

وللراحل ابن واحد وهو

الدكتور محمود العلايلي وابنة وهي رجاء، وقد توفيت زوجته سناء الحديدي عام 2017 بعد صراع مع المرض.

وشيعت جنازتها من مسجد المروة بمنطقة دريم لاند وسط غياب فني تام، وهو نفس المسجد المنتظر أن يشهد جنازة الفنان الراحل عصر اليوم.