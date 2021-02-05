عدد أبناء عزت العلايلي.. خروج زوجته من نفس مسجد تشييع جثمانه

ونعى الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلة الفنان عزت العلايلي الذي توفي صباح اليوم الجمعة
وشيعت جنازتها من مسجد المروة بمنطقة دريم لاند وسط غياب فني تام، وهو نفس المسجد المنتظر أن يشهد جنازة الفنان الراحل عصر اليوم.
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