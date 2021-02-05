إلهام شاهين ناعية عزت العلايلي: وداعا صديقى الغالي وعشرة عمري

نعت الفنانة الهام شاهين الراحل عزت العلايلي الذي توفي صباح اليوم، عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي انستجرام ". وكتبت: "خبر فظيع .. أنا حزينة جدا جدا .. وداعًا صديقى الغالي وعشرة عمري .. أنبل وأنقى وأجدع وأرق إنسان .. وفنان عظيم له بصمة خاصة جدًا .. ومثقف رائع .. وبيحب فنه و بلده بكل جوارحه". وأضافت: "عزائى لعائلته.. وأعزي نفسي فى فقدان الغالي صديقي الحبيب .. القامة المحترمة عزت العلايلي .. الله يرحمه ويجعل مثواه الجنة يارب بإذن الله .. اللهم أمين".

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