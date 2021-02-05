بهذه الكلمات.. ناهد السباعي تودع الراحل عزت العلايلى

القاهرة - محمد ابراهيم - حرصت الفنانة ناهد السباعي نعى الراحل الفنان عزت العلايلي، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشرت ناهد السباعي عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة لها برفقة الفنان الراحل عزت العلايلى، وعلقت قائلة"لا حول ولا قوة الا بالله... اللهم أنزله منزلاً مباركاً، وأنت خير المنزلين اللهم أنزله منازل الصديقين، والشهداء، والصالحين، وحسن أولئك رفيقًا اللهم أفسح له في قبره مد بصره، وافرش قبره من فراش الجنة. #عزت_العلايلي".

توفى منذ قليل الفنان عزت العلايلي ، حيث نشر نجله محمود العلايلي منشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك منشور يقول فيه " توفى صباح اليوم والدي الفنان محمود العلايلي، تقام صلاة الجنازة بعد صلاة العصر بجامع المروة بجوار مستشفى دريم لاند.