عبير صبري تنعى عزت العلايلي: ربنا يرحمه ويعفو عنه

نعت الفنانة عبير صبري، النجم الكبير عزت العلايلي الذي توفي صباح اليوم الجمعة،عن عمر يناهز 86 عاما.
ونشرت عبير صبري عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام صورة للفنان عزت العلايلي وعلقت عليها قائلة:"البقاء لله رحمه الله علي الفنان القدير عزت العلايلي ربنا يرحمه ويعفو عنه ويدخله فسيح جناته
وكان محمود العلايلي -نجل الفنان القدير عزت العلايلي- اعلن وفاة والده صباح اليوم الجمعة 5 فبراير، عن عمر يناهز 86 عامًا.
وكتب محمود -نجل عزت العلايلي- عبر حسابه على فيسبوك: «ثوفى صباح اليوم والدى الفنان عزت العلايلى ، تقام صلاة الجنازة بعد صلاة العصر بجامع المروة بجوار مستشفى دريم لاند».
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