وداعا الأخ والصديق.. نبيلة عبيد تنعي عزت العلايلي

نعت الفنانة نبيلة عبيد الفنان الكبير عزت العلايلي الذي توفي صباح اليوم الجمعة.

ونشرت نبيلة عبيد عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام صورة للفنان عزت العلايلي وعلقت عليها قائلة: ‬‏‪"‬‏‪‬‏رحمك الله كنت فنانا مبدعا أنسانا كبيرا...في غيابك نفتقد كل الصفات الحسنة....وداعا عزت العلايلي الاخ و الصديق ....خالص العزاء لأسرته و لكل جمهوره في مصر و العالم العربي #نبيلة_عبيد".



وكان محمود العلايلي -نجل الفنان القدير عزت العلايلي- اعلن وفاة والده صباح اليوم الجمعة 5 فبراير، عن عمر يناهز 86 عامًا.

وكتب محمود -نجل عزت العلايلي- عبر حسابه على فيسبوك: «ثوفى صباح اليوم والدى الفنان عزت العلايلى ، تقام صلاة الجنازة بعد صلاة العصر بجامع المروة بجوار مستشفى دريم لاند».