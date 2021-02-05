فنان مثقف.. بشرى تنعى عزت العلايلي

نعت الفنانة بشرى الفنان الكبير عزت العلايلي الذي توفي صباح اليوم الجمعة
ونشرت بشرى عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام صورة للفنان عزت العلايلي وعلقت عليها قائلة: "وداعا الفنان عزت العلايلى ...فنان مثقف من طراز خاص جدا وخالص العزاء للدكتور محمود العلايلى وسائر افراد العائلة...وعزاء واجب للاسرة الفنية المصرية و العربية
..."
وكان محمود العلايلي -نجل الفنان القدير عزت العلايلي- اعلن وفاة والده صباح اليوم الجمعة 5 فبراير، عن عمر يناهز 86 عامًا.
وكتب محمود -نجل عزت العلايلي- عبر حسابه على فيسبوك: «توفى صباح اليوم والدى الفنان عزت العلايلي ، تقام صلاة الجنازة بعد صلاة العصر بجامع المروة بجوار مستشفى دريم لاند».
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