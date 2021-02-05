روجينا تنعى عزت العلايلي

نعت الفنانة روجينا الفنان الكبير عزت العلايلي الذي توفي صباح اليوم الجمعة.

ونشرت روجينا عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام صورة للفنان عزت العلايلي وعلقت عليها قائلة ‬‏‪"‬‏‪‬‏ ‬‏‪آنا لله وانا الية راجعون الفنان القدير عزت العلايلي فى ذمة الله ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته اسالكم الدعاء بالرحمة والمغفرة"..



وكان محمود العلايلي -نجل الفنان القدير عزت العلايلي- اعلن وفاة والده صباح اليوم الجمعة 5 فبراير، عن عمر يناهز 86 عامًا.

وكتب محمود -نجل عزت العلايلي- عبر حسابه على فيسبوك: «ثوفى صباح اليوم والدى الفنان عزت العلايلى، تقام صلاة الجنازة بعد صلاة العصر بجامع المروة بجوار مستشفى دريم لاند».