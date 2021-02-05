إدوارد ينعى عزت العلايلي بصورة على إنستجرام

نعى إدوارد الفنان عزت العلايلي الذي توفي صباح اليوم الجمعة.

ونشر إدوارد عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام صورة للفنان عزت العلايلي وعلق عليها: ‬‏‪رحمة الله على الفنان القدير عزت العلايلي"

وكان محمود العلايلي -نجل الفنان القدير عزت العلايلي- اعلن وفاة والده صباح اليوم الجمعة 5 فبراير، عن عمر يناهز 86 عامًا.



وكتب محمود -نجل عزت العلايلي- عبر حسابه على فيسبوك: «ثوفى صباح اليوم والدى الفنان عزت العلايلى، تقام صلاة الجنازة بعد صلاة العصر بجامع المروة بجوار مستشفى دريم لاند».