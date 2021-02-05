نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لحد دلوقتي مش مصدقة ايه الوجع ده".. إنجي علي تنعي عزت العلايلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نعت الإعلامية إنجي علي الفنان عزت العلايلي، الذي وافته المنية اليوم، حيث نشرت صورة له عبر صفحتها الرسمية بموقع تداول الصور والفيديوهات "انستحرام" .

وعلقت إنجي على الفيديو قائلة :" لحد دلوقتي مش مصدقة.. إيه الوجع ده بقينا كل يوم نصحى على وجع جديد، الاَلام زادت ومبقناش قادرين نتحمل خلاص، كل يوم فراق ورحيل ناس بنحبهم وغاليين علينا...عزت العلايلي قيمة وقامة كبيرة جدًا ورمز مهم من رموز السينما العربية، شخص أد إيه مثقف ومطلع ومحترم ومُشرف."

واضافت:" كان فنان بيحترم نفسه وفنه عمره ما فكر يهين تاريخه في أي لحظة مهما كانت الإغراءات، وعمره ماخذل حد طب منه شئ...واتشرفت بوجوده معايا في البرنامج في أسابيع قليلة، وكنت سعيدة وفخورة أنه لبى الدعوة في الظروف اللي بنعيشها دي، وبوجوده معايا استفدت واتعلمت...بنعى أسرته وكل محبيه وجمهوره في الوطن العربي كله.. ومن فضلكم لا تنسوه في دعاؤكم".

وفي نهاية حديثها قالت إنجي :" الله يرحمك يا صاحب السقا مات والاختيار والمواطن مصري والطوق والأسورة والتوت والنبوت وزائر الفجر وبين القصرين والأرض وغيرها وغيرها من الأعمال اللي هتفضل محفورة في وجدانا "

توفى منذ قليل الفنان عزت العلايلي ، نشر نجله محمود العلايلي منشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك منشور يقول فيه ذلك.

حيث كتب :" توفى صباح اليوم والدي الفنان محمود العلايلي، تقام صلاة الجنازة بعد صلاة العصر بجامع المروة بجوار مستشفى دريم لاند.