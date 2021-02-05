تفاصيل جنازة الفنان عزت العلايلي وغموض حول مراسم العزاء

وفاة عزت العلايلي الفنان المصري كانت من الأخبار الصادمة للجمهور صباح اليوم الجمعة، حيث توفي عن عمر ناهز 86 عامًا، دون الكشف عن أسباب وفاته بالرغم من عدم شكواه مؤخرًا من أي أمراض خطيرة.

موعد جنازة عزت العلايلي

وكشف محمود نجل الفنان الراحل عزت العلايلي عبر حسابه على فيسبوك عن تفاصيل الجنازة التي من المقرر أن تشيع عقب صلاة العصر في مسجد المروة بجوار مستشفى دريم لاند في مدينة السادس من أكتوبر، ولم يكشف حتى الآن هل سيتم إقامة عزاء أم لا لوالده الراحل، خاصة في ظل ظروف انتشار فيروس كورونا.

وتلقى نجل عزت العلايلي التعازي من قبل عدد من أصدقائه ومحبي والده الراحل، الذي كان حريصًا طوال الفترة الماضية على الظهور الإعلامي والتفاعل مع الجمهور.

معلومات عن عزت العلايلي

facebook

ومن المعروف أن الفنان عزت العلايلي حاصل على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1960، لكنه لم يبدأ مسيرته التمثيلية فور تخرجه بسبب رعايته لأخواته الأربعة بعد وفاة والده، فعمل لفترة كمعد برامج تلفزيونية، قبل أن تأتيه الفرصة من خلال فيلم "رسالة من امرأة مجهولة" عام 1962 والذي كان بمثابة بدايته السينمائية.

أما من أشهر أعماله السينمائية كانت أفلام "الأرض" و"الطريق إلى إيلات" وأهل القمة" و"التوت والنبوت" و"دسوقي أفندي في المصيف" و"جرانيتا" و"تراب الماس" وغيرها من الأعمال السينمائية الشهيرة، ما آخر أعماله كان مسلسل "قيد عائلي" الذي عرض عام 2019 ولاقى نجاحًا كبيرًا.

آخر ظهور إعلامي لعزت العلايلي وحديثه المؤثر عن زوجته الراحلة

وكان عزت العلايلي قد تصدر الترند خلال الأسابيع القليلة الماضية بعد أن كشف عن عدة قصص من حياته الشخصية، وعن علاقته بأبنائه في برنامج "صاحبة السعادة"، وتذكر زوجته الراحلة، ولم يتمالك دموعه أثناء الحديث عنها وتذكرها، وقال في حديثه المؤثر عنها إنه لم يكن يتخيل إن ترحل عنه، وأضاف:" ماكنتش متخيل إنها تسيبني.. وساعات وأنا لوحدي في البيت بسمع صوتها وبقوم من النوم على صوتها.. ربنا يرحمها أعطتني كتير جدًا جدًا .. ماقدرش أوفيها حقها"، وقال إن زوجته الراحلة لها الفضل في كل شيء في المنزل وتربية أبنائهم.