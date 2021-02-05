نادين نسيب نجيم تحتفل بعيد ميلادها الـ37 مبكرًا مع صديقاتها والحجر المنزلي يغير من خططها

نادين نسيب نجيم النجمة اللبنانية احتفلت مساء أمس الخميس بعيد ميلادها الـ37 قبل أيام من قدومه، حيث أنها تحتفل به يوم 7 من فبراير كل عام، إلا أن صديقتها فاجئتها بإقامته مبكرًا بالأمس.

نادين نسيب نجيم تحتفل بعيد ميلادها مبكرًا

نادين نسيب نجيم نشرت عبر حسابها على انستجرام مجموعة صور لها وهي تحتفل بيوم ميلادها وتقف بجوار قالب الحلوى الخاص بها، ووجهت الشكر لصديقتها على مفاجئتها، رغم أنها ستقضي يوم ميلادها مع أطفالها في الحجر المنزلي بسبب انتشار فيروس كورونا في لبنان.

وعلقت نادين نجيم على الصور قائلة: "إنه يوم ميلادي، إنه يوم ميلادي.. سأمضي الوقت مع أطفالي في الحجر الصحي.. شكراً ناتو لمفاجأة ما قبل يوم ميلادي"، وتفاعل عدد كبير من الجمهور مع صور نادين وصديقتها، وهنأوها بعيد ميلادها وتمنوا لها عامًا جديدًا سعيدًا.

النجوم يهنئون نادين نجيم بعيد ميلادها

كذلك كان من بين المهنئين لها من المشاهير، الفنانة منى زكي التي كتبت لها: "كل سنة وأنت طيبة يا جميلة"، فيما كتبت لها رضوى الشربيني: "كل سنة وربنا محبب فيكي خلقه ويديم عليكي نعمة الصحة وراحة البال يا حبيبتي"، إضافة إلى تهاني النجوم صفاء سلطان والمطربة قمر وغيرهم.

معاناة نادين نسيب نجيم مع الدراسة عن بعد

في سياق آخر، كانت النجمة اللبنانية قد كشفت عن معاناتها مع طفليها خلال وقت الدراسة عن بعد، حيث شاركت الجمهور لحظات طريفة ومميزة مع أبنائها أثناء تلقيهم دروسهم أونلاين من المنزل، وكشفت طريقتها في التعامل معهم في فترة العزل المنزلي، وبدا الطفلين وهما يلعبان أثناء تلقي الدروس، وحاولت نادين إقناعهم بالتركيز على الدروس، وسخرت من ابنتها التي كانت تلعب بالبالونات وقالت إنها في حفلة وليست في دروس أونلاين، وعبرت عن معاناتها بسبب هذا الأمر في تعليقها على الفيديو وقالت: "فهمت عليكم.. سؤال للأمهات خبروني بالتعليقات شي مهضوم صار مع ولادكم خلال التعليم عن بعد".

ونشرت الفنانة نادين نجيم في الفترة الأخيرة عدة صور وفيديوهات لها مع أبنائها من المنزل، ونشرت كذلك عدة صور وإطلالات جديدة لها، والتي لاقت تفاعل من الجمهور بسبب نشاط نادين نجيم المكثف على مواقع التواصل بعد فترة من القلق عليها بسبب إصابتها في انفجار بيروت، والذي تسبب في عدة إصابات في وجهها، وكشفت عنها لأول مرة في لقاء إعلامي لها في نهاية العام الماضي