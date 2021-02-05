بكى على زوجته قبل أسبوعين وحرص على وداع وحيد حامد في جنازته .. عزت العلايلي المخلص لزملائه وعائلته

عزت العلايلي الفنان المصري القدير صدم الجمهور بوفاته صباح اليوم الجمعة عن عمر ناهز 86 عامًا، حيث أعلن نجله محمود العلايلي الخبر الحزين عبر حسابه على فيسبوك وتلقى التعازي من الجمهور، كما كشف عن تفاصيل الجنازة التي ستقام عقب صلاة العصر من أحد المساجد بمدينة السادس من أكتوبر بمصر.

آخر ظهور لـ عزت العلايلي

عزت العلايلي الفنان الراحل لم يكن طوال الفترة الماضية مختفيًا عن الأضواء، لكنه كان حريصًا على التواجد مع الجمهور باستمرار والتفاعل معهم، وحضور كافة المناسبات الفنية السعيدة والحزينة الخاصة بأصدقائه، لمساندتهم، وكان آخر تلك المناسبات الحزينة التي ظهر فيها كانت جنازة السيناريست الراحل وحيد حامد في بداية شهر يناير الماضي، حيث كان من أوائل الحضور في الجنازة.

وظهر الفنان عزت العلايلي في جنازة صديقه وحيد حامد وهو يجلس بجانب الكاتب بشير الديك، مرتديًا الكمامة الطبية، والحزن يكسو ملامحه، وفي منتصف شهر يناير الماضي، أي قبل أسبوعين تقريبًا حل ضيفًا أيضًا على الفنانة إسعاد يونس في برنامجها الشهير "صاحبة السعادة"، وتصدر الترند وقتها بسبب حديثه المؤثر عن زوجته الراحلة واشتياقه لها.

بكاء عزت العلايلي بسبب زوجته

وقال الفنان الراحل وقتها: "ماكنتش متخيل إنها تسيبني.. وساعات وأنا لوحدي في البيت بسمع صوتها وبقوم من النوم على صوتها.. ربنا يرحمها أعطتني كتير جدًا جدًا .. ماقدرش أوفيها حقها"، لافتًا إلى أن زوجته الراحلة لها الفضل في كل شيء في المنزل وتربية أبنائهم، وأنه لم يكن يصبح شيئاً في حياته لولا زوجته.

وأضاف إنها تعرف كل شيء عنه وعن الأسرة وتتولى أمور الجميع، وأثر حديث الفنان عزت العلايلي المبكي عن زوجته في قلوب الجمهور، واعتبروه نموذجًا للإخلاص والوفاء لمن حوله، سواء كانت زوجته الراحلة، أو حتى أصدقائه الذين حرص على مدار حياته على مساندتهم في السراء والضراء ومساندة عائلاتهم أيضًا.

عزت العلايلي في زفاف ابن صديقه أحمد خالد صالح

وفي شهر نوفمبر الماضي، حرص على تهنئة الزوجين أحمد خالد صالح وهنادي مهنى، بحضور حفل زفافهما والتقاط الصور التذكارية معهما، ولفت أنظار الجمهور حينها باهتمامه بتهنئة ابن صديقه الراحل خالد صالح الذي شاركه بطولة مسلسل "موعد مع الوحوش" وابنة الموسيقار هاني مهنى.

الجدير بالذكر أن آخر ظهور تلفزيوني للفنان الراحل كان في مسلسل "قيد عائلي" الذي عرض عام 2019، والذي شارك في بطولته كل من ميرفت أمين والفنانة بوسي والفنان صلاح عبد الله وصبري فواز ودنيا ونضال الشافعي وسيمون ودينا فؤاد ومن تأليف محمد رجاء، وميشيل نبيل، وإخراج تامر حمزة