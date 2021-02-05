فن ومشاهير

وفاة الفنان عزت العلايلي عن عمر 86 عامًا

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القاهرة- سما جابر الجمعة,05 شباط (فبراير) 2021 - 13:35

عزت العلايلي الفنان المصري توفى صباح اليوم الجمعة عن عمر ناهز 86 عامًا وسط حالة حزن من قبل محبيه والمقربين منه، دون الكشف عن سبب وفاته حتى الآن.

وفاة الفنان عزت العلايلي

وأعلن الخبر الحزين نجله محمود العلايلي عبر حسابه على فيسبوك، وكتب: "توفي صباح اليوم والدي الفنان عزت العلايلي، وتقام صلاة الجنازة بعد صلاة العصر بجامع المروة بجوار مستشفى دريم لاند".

وتلقى نجل عزت العلايلي التعازي من أصدقائه ومحبي والده الراحل، الذي كان حريصًا طوال الفترة الماضية على الظهور الإعلامي والتفاعل مع الجمهور، ولم يكن يشكو من أمراض خطيرة.
 

 

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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