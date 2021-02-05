هالة صدقي تنعى عزت العلايلي: أطيب قلب وأحن إنسان.. الله يرحمك يا أستاذي

نعت الفنانة هالة صدقي، الفنان الكبير عزت العلايلي الذي توفي صباح اليوم الجمعة،عن عمر ناهز 86 عاما.

ونشرت هالة صدقي عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، صورة لها مع عزت العلايلي وعلقت عليها قائلة:‬‏‪"‬‏‪‬‏أ‬‏‪‬‏‪‬‏‪تمني من خلال صفحتي اشاعه الطاقه الايجابيه السعيده ولكن للاسف بعض الاخبار الحزينه تفرض نفسها علينا ،انعي بكل الالم والحزن استاذي ومعلمي الفنان الكبير عزت العلاليلي صاحب اطيب قلب واحن انسان ،لم يمر عيد او مناسبه سعيده الا لو كان هو اول المهنئين سنفتقدك ونفتقد فنك الراقي يا استاذ برتبه انسان لم اعلم انها اخر صوره ،من مهرجان الاسكندريه الذي قام بتكريمه مؤخرا ،الله يرحمك يا استاذي



وكان محمود العلايلي -نجل الفنان القدير عزت العلايلي- اعلن وفاة والده صباح اليوم الجمعة 5 فبراير، عن عمر يناهز 86 عامًا.

وكتب محمود -نجل عزت العلايلي- عبر حسابه على فيسبوك: «ثوفى صباح اليوم والدى الفنان عزت العلايلى ، تقام صلاة الجنازة بعد صلاة العصر بجامع المروة بجوار مستشفى دريم لاند».