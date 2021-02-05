ستظل أعماله خالدة.. كيف نعى الفنانون عزت العلايلي

نعى عدد من الفنانين الراحل عزت العلايلي الذي توفي صباح اليوم الجمعة، عن عمر ناهز 86 عاما، من أبرزهم..

ونشرت هالة صدقي عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، صورة لها مع عزت العلايلي وعلقت عليها قائلة:‬‏‪"‬‏‪‬‏أ‬‏‪‬‏‪‬‏‪تمني من خلال صفحتي اشاعه الطاقه الايجابيه السعيده ولكن للاسف بعض الاخبار الحزينه تفرض نفسها علينا ،انعي بكل الالم والحزن استاذي ومعلمي الفنان الكبير عزت العلاليلي صاحب اطيب قلب واحن انسان ،لم يمر عيد او مناسبه سعيده الا لو كان هو اول المهنئين سنفتقدك ونفتقد فنك الراقي يا استاذ برتبه انسان لم اعلم انها اخر صوره ،من مهرجان الاسكندريه الذي قام بتكريمه مؤخرا ،الله يرحمك يا استاذي.

علقت هند صبري، على صورتها مع عزت العلايلي، قائلة: «فقدت السينما المصرية والعربية فنانا كبيرا واعيا بقضايا مصر والوطن العربي وترك لنا تاريخا سينمائيا كبير وعلامات مثل فيلمي الارض والاختيار مع العبقري يوسف شاهين والمواطن مصري مع المخرج الكبير صلاح ابو سيف والطوق والأسورة مع خيري بشارة.. وداعا الفنان عزت العلايلي الله يرحمه».

ونشر نبيل الحلفاوي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر صورة للفنان عزت العلايلي وعلق عليها قائلا: "‬‏‪‏‏البقاء لله.خبرصادم رغم العمر المديد لأننا لم نسمع عن مرض سبقه. وداعا للفنان الكبير عزت العلايلي.. تاريخ حافل بدأ بالكفاح وتكلل بالنجاح وزخربالأعمال المهمة القيمة.تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته وخالص العزاء للدكتور محمود العلايلي والأسرة الكريمة.. صبرهم الله وأنعم عليهم بالسكينة ونشر وائل جسار عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام صورة للفنان عزت العلايلي وعلق عليها قائلا "‬‏‪وداعا ً عزت العلايلي ستبقى في قلوبنا". ونشرت نبيلة عبيد عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام صورة للفنان عزت العلايلي وعلقت عليها قائلة: ‬‏‪"‬‏‪‬‏رحمك الله كنت فنانا مبدعا أنسانا كبيرا...في غيابك نفتقد كل الصفات الحسنة....وداعا عزت العلايلي الاخ و الصديق ....خالص العزاء لأسرته و لكل جمهوره في مصر و العالم العربي #نبيلة_عبيد". نعت ايناس عبدالدايم وزيرة الثقافة الفنان الراحل وقالت إن له العديد من المواقف الوطنية التي تعد نموذجا للاخلاص للوطن وللفن فأحبه واحترمه الملايين، وصنع مجدا خالدا في تاريخ الفن المصرى باعتباره اسطورة فى التمثيل والاداء كما نجح فى تجسيد شخصيات توحدت مع الجمهور وتركت بصمات بارزة فى وجدان المجتمع ، وتوجهت بالعزاء لأسرته وأصدقائه ومحبيه داعية الله أن يتغمد الفقيد برحمته . وكتبت: "خبر فظيع .. أنا حزينة جدا جدا .. وداعًا صديقى الغالي وعشرة عمري .. أنبل وأنقى وأجدع وأرق إنسان .. وفنان عظيم له بصمة خاصة جدًا .. ومثقف رائع .. وبيحب فنه و بلده بكل جوارحه". وأضافت: "عزائى لعائلته.. وأعزي نفسي فى فقدان الغالي صديقي الحبيب .. القامة المحترمة عزت العلايلي .. الله يرحمه ويجعل مثواه الجنة يارب بإذن الله .. اللهم أمين".

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