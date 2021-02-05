تعرف على مطالب عزت العلايلي من البرلمان قبل رحيله

أعلن محمود العلايلي -نجل الفنان القدير عزت العلايلي- عن وفاة والده صباح اليوم الجمعة 5 فبراير، عن عمر يناهز 86 عامًا.

وكتب محمود -نجل عزت العلايلي- عبر حسابه على فيسبوك: «توفى صباح اليوم والدى الفنان عزت العلايلي ، تقام صلاة الجنازة بعد صلاة العصر بجامع المروة بجوار مستشفى دريم لاند».

وتواصل «دوت الخليج» مع الفنان الكبير عزت العلايلي، قبل رحيله، لمعرفة طلباته من مجلس النواب الجديد. وقال الفنان الكبير عزت العلايلي، إنه يطالب أعضاء البرلمان بأن يهتموا أكثر بالفن والثقافة، وتعزيز التواجد الثقافي والفني في مصر خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أننا نمر بفترة صعبة، وأن الفن هو مفتاح لكل العقول. وعلى الجانب الأخر كان قد كشف الفنان عزت العلايلي، تفاصيل تجربة مشاركته في فيلم تراب الماس مع أحمد مراد وإخراج مروان حامد. وقال عزت العلايلي في حواره مع الإعلامية والفنانة إسعاد يونس في برنامج " صاحبة السعادة " المذاع على قناة " دي إم سي:" العمل مع الشباب ممتع والشباب مطلع على ما يدور في الوسط السينمائي والتلفزيوني ويستوعبون بسرعة كبيرة ". وأضاف عزت العلايلي: "لما أقعد مع الشباب أشعر أن مستقبل السينما في مصر جيد ومستقبل الشعر والفن في يد الشباب وانا متفائل بمستقبل السينما في مصر". وتابع عزت العلايلي: "أنا معجب بكتابات احمد مراد بشكل كبير وكان نفسي اقابله، وعندما قابلته وجدته يتمتع بحالة من النضوج الكبيرة". ولفت عزت العلايلي: "مروان حامد استفاد بشكل كبير من والده الراحل السيناريست الكبير وحيد حامد وذلك يظهر جليا في الأعمال الفنية التي يقوم بتقديمها".

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