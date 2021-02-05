منة فضالي تنعى عزت العلايلي: فنان خلوق

نعت الفنانة منة فضالي، الفنان الكبير عزت العلايلي الذي توفي صباح اليوم الجمعة،عن عمر ناهز86 عاما.

ونشرت منة فضالي عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، صورة للفنان عزت العلايلي وعلقت عليها قائلة ‬‏‪"‬‏‪‬‏ ‬‏‪‬‏‪البقاء لله الفنان الخلوق الاستاذ عزت العلايلي في ذمه الله"



وكان محمود العلايلي -نجل الفنان القدير عزت العلايلي- اعلن وفاة والده صباح اليوم الجمعة 5 فبراير، عن عمر يناهز 86 عامًا.

وكتب محمود -نجل عزت العلايلي- عبر حسابه على فيسبوك: «ثوفى صباح اليوم والدى الفنان عزت العلايلى ، تقام صلاة الجنازة بعد صلاة العصر بجامع المروة بجوار مستشفى دريم لاند».