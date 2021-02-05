شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وفاة عزت العلايلي بشكل مفاجئ وهذا ما قاله لأشرف زكي قبل ساعات من رحيله والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي في الجمعة 5 فبراير 2021 03:40 مساءً - أُعلن، اليوم الجمعة، عن وفاة الفنان المصري، عزت العلايلي عن عمر يناهز الـ 86 عاماً. والذي يعد من أبرز مؤيدي نظام عبد الفتاح السيسي في الوسط الفني المصري.

وقال نجله محمود العلايلي، وفق ما رصدت “وطن”: “توفى صباح اليوم والدي الفنان عزت العلايلي، تقام صلاة الجنازة. بعد صلاة العصر بجامع المروة بجوار مستشفى دريم لاند”.

ونعى الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلة العلايلي، ونشر عبر حسابه في تطبيق “انستغرام” صورة للفنان الراحل. وعلق عليها قائلا “البقاء لله فارس الدراما العربية”.

وفي تصريح صحفي، قال أشرف زكي، إن الجنازة ستشيع بعد صلاة العصر من منطقة “دريم لاند” بمحافظة الجيزة.

وأشار إلى أن الوفاة وقعت بشكل مفاجئ، خاصة وأن اتصالاً هاتفياً جمعه بالراحل مساء أمس الخميس، وكان يتحدث عن تطلعات فنية ونيته القيام بعدة أمور.

وحسب أشرف زكي، فإنه فوجئ بخبر وفاته الذي أعلنه نجله محمود العلايلي صباح اليوم.

نعاه عدد قليل

كما نعى عدداً قليل من الفنانين والسياسيين في مصر والعالم العربي العلايلي.

الفنان وليد فواز نعاه على تويتر، وقال في تغريدة رصدتها “وطن”: “وداعا #عزت_العلايلي الله يرحمك وتغمدك بلطفه. وأنعم بالصبر علي أسرتك ومحبيك

وفي تغريدة مقتضبة نعاه الفنان أشرف عبد الباقي، قائلاً: “البقاء لله ربنا يرحمه ويغفر له”.

من هو عزت العلايلي؟

وحصل عزت العلايلي على البكالوريوس في المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1960.

وعمل فترة كمعدّ برامج تلفزيونية، قبل أن تأتيه الفرصة من خلال فيلم “رسالة من امرأة مجهولة”. الذي اعتبر أّول أعماله التمثيلية في السينما.

كما قدم العلايلي باقة كبيرة من المسلسلات التي أغنت التاريخ الفني المصري.

تعاون الراحل مع المخرج المصري الراحل يوسف شاهين في فيلم “الاختيار”، كتابة وإخراج يوسف شاهين الذي عرض عام 1970.

وفي العام نفسه، كرر العلايلي تعاونه مع شاهين في فيلم المخرج “الأرض”، وهو من كتابة عبد الرحمن الشرقاوي.