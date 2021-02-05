فيفي عبده تطالب الجمهور بالدعاء للراحل عزت العلايلى

القاهرة - محمد ابراهيم - حرصت الفنانة فيفي عبده على نعى الراحل الفنان عزت العلايلي، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشرت فيفي عبده عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة للفنان الراحل عزت العلايلى، وعلقت قائلة"إن لله وأن إليه راجعون توفي إلي رحمة الله الفنان القدير عزت العلايلي الله يرحمه و يجعل مثواه الجنة و يصبر اهله و احبابه يارب، برجاء الدعاء له بالرحمة والمغفرة".

توفى منذ قليل الفنان عزت العلايلي ، حيث نشر نجله محمود العلايلي منشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك منشور يقول فيه " توفى صباح اليوم والدي الفنان محمود العلايلي، تقام صلاة الجنازة بعد صلاة العصر بجامع المروة بجوار مستشفى دريم لاند.