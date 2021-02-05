بكلمات مؤثرة.. نبيلة عبيد تودع الراحل عزت العلايلى

القاهرة - محمد ابراهيم - حرصت الفنانة نبيلة عبيد على نعى الراحل الفنان عزت العلايلي، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشرت نبيلة عبيد عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة للفنان الراحل عزت العلايلى، وعلقت قائلة"رحمك الله كنت فنانا مبدعا و إنسانا كبيرا...في غيابك نفتقد كل الصفات الحسنة....

وداعا عزت العلايلي الأخ و الصديق ....خالص العزاء لأسرته و لكل جمهوره في مصر و العالم العربي".

توفى منذ قليل الفنان عزت العلايلي ، حيث نشر نجله محمود العلايلي منشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك منشور يقول فيه " توفى صباح اليوم والدي الفنان محمود العلايلي، تقام صلاة الجنازة بعد صلاة العصر بجامع المروة بجوار مستشفى دريم لاند.