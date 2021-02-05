أشرف زكي يكشف تفاصيل المكالمة الأخيرة لـ عزت العلايلي.. فيديو

كشف الفنان أشرف زكي عن تفاصيل المكالمة الأخيرة للفنان الراحل عزت العلايلي، وذلك على هامش مشاركته في تشييع جثمان وجنازة الفنان الراحل الذي وافته المنية اليوم الجمعة عن عمر يناهز 86 عاما.

كان عدد كبير من نجوم الفن توافدوا على ساحة مسجد المروة بجوار مستشفى دريم لاند، للمشاركة في تشييع جثمان الفنان الراحل عزت العلايلي، الذي وافته المنية صباح اليوم الجمعة 5 فبراير.

وكان أول الحضور من نجوم الفن إلى ساحة المسجد، كل من الفنانين: «لبلبة، إلهام شاهين، رشوان توفيق، الإعلامية بوسي شلبي»، ويستمر النجوم في التوافد.