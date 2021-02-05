نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل رحيله.. تعرف على أبرز تصريحات عزت العلايلى الأخيرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ظهر الفنان عزت العلايلى، ضيفا فى برنامج " صاحبة السعادة " التى تقدمة الاعلامية اسعاد يونس، وقدم عدد كبير من التصريحات المثيرة التى اصبحت حديث الساعة، وتداولها عدد كبير من رواد السوشيال ميديا.

وكشف الفنان عزت العلايلي، تفاصيل تجربة مشاركته في فيلم تراب الماس مع أحمد مراد وإخراج مروان حامد، مضيفا أن العمل مع الشباب ممتع، وأنهم مطلعين على ما يدور في الوسط السينمائي والتلفزيوني ويستوعبون بسرعة كبيرة".

وأضاف عزت العلايلي: "لما بقعد مع الشباب أشعر أن مستقبل السينما في مصر جيد ومستقبل الشعر والفن في يد الشباب وانا متفائل بمستقبل السينما في مصر".

كما تحدث الفنان عزت العلايلى خلال اللقاء عن زوجته قائلا: " صاحبة فضل كبير جدا عليا .. لا يستطيع احد أن يأخذ مكانها يوما ما "، مضيفا: " لا يمكن كنت اتخيل انها تغيب عنى.. واوقات كثيرة اصحو من النوم على صوتها". كما كشف الفنان عزت العلايلي، كواليس مشاركته في فيلم الأرض: "في أحد الأيام لقيت جرس البيت بيضرب ولقيت المخرج يوسف شاهين وطلب مني المشاركة في فيلم الأرض"، متابعا: "كواليس مشاركتي في فيلم الأرض من أجمل أيام حياتي خاصة جلسات الحديث في السياسة والشعر والفن".

وأضاف عزت العلايلي: "كنت مدركًا أهمية الفيلم والقضية لأن قصة فيلم الأرض كانت جادة ولم يكن بها أي لمحة من لمحات السخرية والاستهزاء"، متابعا: "مشهد سقوط البقرة في الساقية كان صعبًا وكنا في فصل الشتاء والمياه كانت تلج".

كما تحدث الفنان عزت العلايلى ، عن كواليس فيلم الطريق إلى إيلات، قائلًا: "المخرجة إنعام محمد علي تحملت مسؤولية إخراج فيلم الطريق إلى إيلات وكان لديها وعي كبير بهذه الخطوة لأن الفيلم يتحدث عن موضوع وقصة حقيقة وموضوع تاريخي سياسي عسكري"، مضيفا: "المخرجة وضعت بُعدًا دراميًا يقضي على الملل طوال فيلم الطريق إلى إيلات".

وأضاف عزت العلايلي: "في أحد مشاهد الفيلم جالي الفنان محمد سعد وقال لي: «إحنا هننزل البحر فعلًا» ورديت عليه بالإيجاب، ومحمد سعد لبس بدلة الغطس وكان خايف ينزل البحر".