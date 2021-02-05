وفاة الفنان المصري عزت العلايليأعلن في القاهرة عن وفاة الفنان المصري عزت العلايلي اليوم الجمعة عن عمر ناهز 86 عاماً.

ونعى الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلة العلايلي ونشر عبر حسابه في تطبيق (انستغرام) صورة للفنان الراحل، وعلق عليها قائلاً "البقاء لله فارس الدراما العربية".

وقال نجله محمود العلايلي في منشور على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) "توفي صباح اليوم والدي الفنان عزت العلايلي، وتقام صلاة الجنازة بعد صلاة العصر بجامع المروة بجوار مستشفى دريم لاند".

والعلايلي حاصل على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1960م، وبدأ مسيرته التمثيلية فور تخرجه وعمل لفترة كمعد برامج تلفزيونية، قبل أن تأتيه الفرصة من خلال فيلم (رسالة من امرأة مجهولة) عام 1962م والذي كان بمثابة بدايته السنيمائية.

وتعددت أعمال العلايلي بعد ذلك ليشارك في عشرات الأعمال ما بين السينما والتلفزيون، وأحد أهم أدواره كان في فيلم (الأرض) عام 1970 من إخراج يوسف شاهين.

ومن أبرز أعماله (الطريق إلى إيلات، أهل القمة، المنصورية، التوت والنبوت)، وفي المسرح شارك في عدة مسرحيات من أهمها (أهلا يا بكوات، ثورة قرية).