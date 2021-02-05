رشوان توفيق يتحدى كبر سنه ويودع صديقه عزت العلايلي (صور)

القاهرة - محمد ابراهيم - حرص عدد من نجوم الفن على حضور جنازة الفنان الراحل عزت العلايلي، والذي توفى صباح اليوم الجمعة عن عمر ناهز الـ86 عاما.

ومن أبرز الفنانين الذي حرصو على حضور الجنازة الفنان رشوان توفيق، وذلك بالرغم من كبر سنه ومعاناته بسبب ذلك إلا أنا أصر على حضور الجنازة لتوديع صديقه في مثواه الأخير.

يذكر أن الفنان عزت العلايلي توفى صباح اليوم الجمعة، عن عمر ناهز الـ86 عاما، وشارك "العلايلي" ف عدد كبير من الأعمال الفنية والتي لقت إعجاب الجمهور منها "الأرض" و"الاختيار" ليوسف شاهين، وفيلم "السقا مات" للمخرج الراحل صلاح أبو سيف.