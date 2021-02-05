بحضور إيناس عبد الدايم.. صلاة الجنازة على الفنان الراحل عزت العلايلي (صور)

القاهرة - محمد ابراهيم - حضر عدد من نجوم الفن جنازة الفنان الراحل عزت العلايلي، والذي توفى صباح اليوم الجمعة عن عمر ناهز الـ86 عاما.

وحرصت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، على حضورة جنازة الفنان الراحل عزت العلايلي، وأيضا الدكتور أشرف زكي وإلهام شاهين ورشوان توفيق ولبلبة.

يذكر أن الفنان عزت العلايلي توفى صباح اليوم الجمعة، عن عمر ناهز الـ86 عاما، وشارك "العلايلي" ف عدد كبير من الأعمال الفنية والتي لقت إعجاب الجمهور منها "الأرض" و"الاختيار" ليوسف شاهين، وفيلم "السقا مات" للمخرج الراحل صلاح أبو سيف.