بكلمات مؤثرة.. محمد محمود عبد العزيز ينعى عزت العلايلى

ونشر محمد محمود عبد العزيز عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام صورة للفنان عزت العلايلي وعلق عليها قائلا : "‬‏‪تشرفت بالتعامل مع حضرتك عن قرب و معرفة حضرتك بشكل شخصى و تشرفت انه فى يوم من الايام دار بيننا أحاديث كثيره عن الحياه و اشتغلنا مع بعض و سعدت باكتسابى خبرات حياتيه و عمليه من حضرتك بشكل مباشر و استفدت من نصايح حضرتك كتير جدًا على المستوى الإنسانى و الدينى و العملى.



وتابع محمد محمود عبد العزيز: "السلام امانه لأبويا و صديق حضرتك و حبيبك كما كنت تقول، قوله إنه و حشنى اوى و حضرتك كمان هتوحشنى اوى... الى اللقاء يا أحباب يا واجعين قلبى إنا لله و إنا إليه راجعون... الاستاذ عزت العلايلى فى ذمة الله (أسألكم الفاتحه و الدعاء لابويا و للأستاذ عزت العلايلى و لكل من رحلوا عنا)"