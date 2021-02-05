صلاح عبد الله يودع الفنان الراحل عزت العلايلي: مش عارف أستوعب

نعى الفنان صلاح عبد الله الفنان الراحل عزت العلايلي الذي توفي صباح اليوم الجمعة عن عمر ناهز 86 عاما.

ونشر صلاح عبدالله صورة للفنان الراحل عبر حسابة بموقع انستجرام ، وعلق قائلا:" في التصوير يا كبير.. ولسه عارف ومش عارف.. مش عارف أستوعب ومش عارف أقولك وأقول عنك إيه ولا إيه.. بس هستوعب وأقول كتييييير، ودلوقتي هقولك إلى اللقاء وتصبح على خير في جنة الغفور الغفار الرحمن الرحيم.. أرجوكم الفاتحة والدعاء ".

وكان محمود العلايلي -نجل الفنان القدير عزت العلايلي- اعلن وفاة والده صباح اليوم الجمعة 5 فبراير، عن عمر يناهز 86 عامًا.

وكتب محمود -نجل عزت العلايلي- عبر حسابه على فيسبوك: «ثوفى صباح اليوم والدى الفنان عزت العلايلى ، تقام صلاة الجنازة بعد صلاة العصر بجامع المروة بجوار مستشفى دريم لاند».