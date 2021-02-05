هتوحشني حكاياتك عن ابويا.. رانيا فريد شوقى تودع عزت العلايلي

ودعت رانيا فريد شوقى الفنان عزت العلايلي الذي توفي صباح اليوم الجمعة عن عمر ناهز 86 عاما.

ونشرت رانيا صورة للفنان عزت العلايلى عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام , وعلقت قائلة " مع السلامة يا استاذ يا عظيم تاريخ فني و جوائز عديده الاستاذ الفنان الكبير اسما و قيمه عزت العلايلي انسان جميل و بسيط و مثقف عاشق للفن و لبلده

وأضافت: هتوحشني حكاياتك عن ابويا و ضحكتك الحلوة امر الله الناس الحلوة بتمشي و بتسيبنا شجرة الفن الاصيل تتساقط اوراقها يوم بعد آخر و لم يبقي منها إلا اقل القليل ربنا يبارك في صحتهم و عمرهم ".