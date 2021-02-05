قيمة وقامة فنية.. زوجة مصطفى فهمي تنعى الفنان عزت العلايلى

نعت الإعلامية فاتن موسى زوجة النجم مصطفى فهمي الفنان الكبير عزت العلايلي الذي وافته المنية صباح اليوم الجمعة.

ونشرت فاتن موسى عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام صورة للفنان عزت العلايلي وعلقت عليها قائلة "‬‏‪خبر حزين في ظل الأخبار الحزينة المخيّمة على العالم.. رحيل قيمة وقامة فنية أخرى عن دنيانا إلى دار الخلود رحم الله الفنان الكبير القدير عزت العلايلي رحل اليوم الجمعة لعلها شفاعة له كان رائعًا عميقًا وعظيمًا بأدائه الفني وجميلًا متفائلًا بشوشًا على الصعيد الإنساني، لم يمر وقت طويل على إطلالته الأخيرة الرائعة مع الأستاذة إسعاد يونس في صاحبة السعادة وكان وحوارًا ممتعًا الله يرحمه ويسكنه جنّات الخلد البقاء لله الفاتحة لروحه????❤ مصطفى فهمي فاتن موسى فهمي".



وكان محمود العلايلي -نجل الفنان القدير عزت العلايلي- اعلن وفاة والده صباح اليوم الجمعة 5 فبراير، عن عمر يناهز 86 عامًا.



وحصل العلايلي على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1960، ثم توالت أعماله ما بين السينما والمسرح والإذاعة والتليفزيون، لتبلغ نحو 200 عمل فني متنوع.



وللعلايلي 10 أعمال ضمن أفضل 100 فيلم بالسينما، هي «بين القصرين، قنديل أم هاشم، الأرض، الاختيار، زائر الفجر، على من نطلق الرصاص، السقا مات، إسكندرية ليه؟، أهل القمة، الطوق والإسورة».



وكان آخر ظهور للفنان الراحل أثناء استضافة مع الفنانة إسعاد يونس ببرنامج «صاحبة السعادة» المذاع عبر فضائية «dmc» في 13 يناير الماضي، والتي تحدث فيها عن مسلسل «الاختيار» إذ أكد وقتها أن المخرج بيتر ميمي قدم تجربة درامية فيها تكنيك جديد ومختلف، واصفا إياه بأنه أثبت نفسه كمخرج دارس ويعرف كيفية تقطيع المشاهد مع توظيف الموسيقى التصويرية.