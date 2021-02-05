جنازة عزت العلايلي..الرئيس الفلسطيني يبعث ببرقية تعزية

حرص الرئيس الفلسطيني محمود عباس " ابو مازن"، على إرسال برقية تعزية خلال جنازة الفنان القدير عزت العلايلي، التي شيعت عصر اليوم من مسجد المروة بمدينة 6 أكتوبر.

وبدأت منذ قليل، صلاة الجنازة على جثمان الفنان الراحل عزت العلايلي، بساحة مسجد المروة بمدينة السادس من أكتوبر، بحضور عدد كبير من نجوم الفن.

وحضر عدد كبير من نجوم الفن إلى ساحة مسجد المروة بجوار مستشفى دريم لاند، للمشاركة في تشييع جثمان الفنان الراحل عزت العلايلي، الذي وافته المنية صباح اليوم الجمعة 5 فبراير.

وكان أول الحضور من نجوم الفن إلى ساحة المسجد، كل من: «لبلبة، إلهام شاهين، رشوان توفيق، خالد النبوي، أشرف زكي، هاني مهنا، الإعلامية بوسي شلبي»، ويستمر النجوم في التوافد.

عزت العلايلي شارك عام 1970 في بطولة فيلم الأرض مع المخرج يوسف شاهين، كأحد أهم أدواره، وشارك أيضا في بطولة فيلم الإختيار مع نفس المخرج عام 1971 امام سندريلا الشاشة وايقونة السينما المصرية والعربية سعاد حسني.

وخلال السبعينيات قدم عددا كبيرا من الأدوار المميزة في أفلامه منها: على من نطلق الرصاص، زائر الفجر، السقا مات، اسكندرية ليه.

وخلال الثمانينيات قدم التوت والنبوت، الطوق والأسورة، الإنس والجن، صرخة ندم، وغيرها، وقبل التسعينيات شارك بفيلم المواطن مصري أمام النجم عمر الشريف.

كما اشتهر أيضا بدوره في فيلم الطريق إلى إيلات مع المخرجة انعام محمد علي، والذي نقل حقيقة ما حدث خلال حرب الإستنزاف، مما جعلنا نشعر بالفخر لما سطرته القوات المسلحة المصرية من بطولات.

أما عن آخر مشاركاته بالسينما كان من خلال فيلم تراب الماس، عام 2018 إخراج مروان حامد.