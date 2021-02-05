نايل سينما تغير خريطتها اليوم لوفاة الفنان الراحل عزت العلايلي

القاهرة - محمد ابراهيم - Advertisements



صرح الأستاذ أسامة البهنسي رئيس قطاع المتخصصة أن قناة نايل سينما بإشراف السيناريست سيد فؤاد الجناري رئيس القناة تغير خريطها لوفاة الفنان عزت العلايلي صباح اليوم وستعرض غدا السبت كليب تسجيلي عن الفنان الراحل عزت العلايلي اخراج دعاء احمد

كما ستعرض اليوم الجمعة فيلم بئر الخيانة الساعة ٧ونصف مساءا بطولة الفنان الراحل عزت العلايلي، دلال عبد العزيز، نور الشريف،وإخراج علي عبد الخالق كما تقرر عرض أسبوع أفلام عزت العلايلي البرئ والجلاد ليلة عسل المعلمة سماح

التوت والنبوت مخالب امرأة ستعرض الأفلام بالترتيب من الأحد ٧ فبراير إلى الخميس ١١ فبراير

الساعة ٧:٣٠ مساءا خالص التعازي للفنان الكبير ولأسرته ولكل جمهوره العريض من مصر والعالم العربي